Englischer Trailer zu Cyberdimension Neptunia

Idea Factory International hat ein neues Video in englischer Sprache zu Cyberdimension Neptunia: 4 Goddesses Online veröffentlicht, das euch die Spielfiguren Noire, Vert und Uni in ihrem Online-Abenteuer zeigt. Die genannten Charaktere vertreten dabei die Klassen Knight (Noire), Enchanter (Vert) und Thief (Uni).

In Europa erscheint das Videospiel am 13. Oktober für PlayStation 4. Hierzulande wird es eine Retailfassung geben, die ihr euch bei Amazon schon vorbestellen könnt. Eine Version für PCs via Steam ist für Anfang 2018 geplant.

