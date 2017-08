Dragon Quest X: Anime erzählt Geschichten der Spieler

By

Dragon Quest X ist der erste Online-Ableger der beliebten Spielreihe Dragon Quest. Zum 5-jährigen Jubiläum des Spiels veröffentlicht Square Enix ein paar kurze Animefolgen zum Titel. Das Besondere: Der Publisher rief die Spieler vorher dazu auf, ihre wundersamen, persönlichen Geschichten und Erlebnisse, die sie mit dem Spiel hatten, zu teilen und verwandelte diese in besagten Anime.

Die erste Folge ist nun online und heißt „The Feeling of a Name“. Zu Beginn beobachtet ein junges Mädchen ihre Eltern dabei, wie sie Dragon Quest X spielen und sich dabei das Ingame-Feuerwerk zum vierten Jubiläum des Spiels ansehen. Die Tochter weist darauf hin, dass es so aussieht, als ob sich alle zu Yukinas Geburtstag versammelt hätten – so heißt der Online-Charakter, den ihre Mutter steuert. Bald erfährt man, dass die Mutter ihren Protagonisten nach ihrer älteren, verstorbenen Tochter benannt hat.

Ein Jahr später sieht man den Vater in einem Kaffee. Er chattet über Dragon Quest X auf seinem Laptop und vereinbart mit seinen Online-Freunden eine kleine Überraschung für seine Frau. Als sich das Ehepaar das Feuerwerk zum fünften Jubiläum des Spiels wieder gemeinsam ansieht, beginnen die umstehenden Charaktere Yukina zu ihrem 15. Geburtstag zu gratulieren – so alt wäre ihre verstorbene Tochter an diesem Tag geworden.

Dragon Quest X ist in Japan für Wii U und PCs erhältlich. Am 17. August erscheint der Titel dann für PlayStation 4 und am 21. September für Nintendo Switch.

via Gematsu