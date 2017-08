Die ersten 30 Minuten aus Nights of Azure 2

Das Let’s-Play-Duo „Mashio“ hat eine Direktaufnahme der japanischen Fassung von Nights of Azure 2: Bride of the New Moon im Internet verbreitet, die euch die ersten 30 Minuten aus dem Videospiel präsentiert. Zu Beginn des Videos wird nicht darauf eingegangen, dass es einige Spoiler gibt, die euch vielleicht die Überraschung verderben. Wenn ihr den Prolog selbst erleben möchtet, solltet ihr euch die Aufnahme nicht ansehen. Ansonsten dient das Video als ein guter Überblick als Start in das Abenteuer.

Nights of Azure 2: Bride of the New Moon erscheint am 27. Oktober 2017 für Nintendo Switch und PlayStation 4 im europäischen Handel.

via Gematsu