Der Fencer aus Etrian Odyssey V im Video vorgestellt

En garde! Atlus und Deep Silver stellen die Fencer-Klasse aus Etrian Odyssey V: Beyond the Myth vor. Das Video ist Teil einer Reihe, mit der die Entwickler die spielbaren Klassen des Spiels näher beschreiben. Falls ihr die ersten Teile verpasst habt: Hier ging es um den Dragoon und hier stellte man den Warlock vor.

Elegant, beweglich und tödlich mit dem Rapier – so kann man die Fencer-Klasse in Etrian Odyssey V: Beyond the Myth beschreiben. Ihre Beweglichkeit beim Ausweichen, Defensive-Buffs und kombinierte Präzisionsangriffe machen diese Fechtkünstler der Earthlain auf der gefährlichen Erkundungsreise durch das Yggdrasil-Labyrinth zu praktischen Mitstreitern. Spieler können sich beim Stufenaufstieg – zugunsten der Geschwindigkeit – von unnötigem Ausrüstungs-Ballast trennen oder den Schwerpunkt auf die Schwertkunst legen und zu einem Wirbelwind der Schmerzen werden.