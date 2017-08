Der Europa-Termin zu Dissidia Final Fantasy NT

By

Square Enix gab bekannt, dass Dissidia Final Fantasy NT am 30. Januar 2018 in Europa und Nordamerika erscheint. Japan kann bereits am 11. Januar anfangen zu zocken. Natürlich wird es neben dem reinen Hauptspiel auch spezielle Editionen geben.

Die Ultimate Collector’s Edition gibt es exklusiv im Square Enix Store zu kaufen und beinhaltet neben der Disc eine Steelbook-Hülle und eine 21 cm große Figur des Warrior of Light. Weiterhin ist ein Soundtrack beigelegt, der 15 Lieder der Dissidia-Serie bereithält. Auch ein 80-seitiges Artbook und ein Season-Pass, der Zugang zu sechs neuen spielbaren Charakteren gibt, sind Teil des Pakets.

Nur bei ausgewählten Händlern wird außerdem eine Limited Steelbook Edition verfügbar sein. Wenn man bei teilnehmenden US-Läden vorbestellt, erhält man eine von drei unterschiedlichen Versionen – welche ist reiner Zufall. In Europa scheint es nur ein Motiv zu geben.

Abgesehen von den genannten Sondereditionen von Dissidia Final Fantasy NT gibt es auch eine Digital Edition. Damit sichert man sich einen Mini-Soundtrack mit fünf Liedern und den Nameless Warrior DLC. In der Digital Deluxe Edition liegt außerdem der Season-Pass bei.

via Gematsu (2)