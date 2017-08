Der erste Trailer zu The Good Life von Swery

Vor wenigen Tagen enthüllte Hidetaka “Swery” Suehiro das Projekt The Good Life, an dem er mit seinem neu gegründeten Studio White Owls arbeiten würde. Um diesen Traum zu verwirklichen, wird ab dem 7. September ein Crowdfounding über Fig starten.

Der Schauplatz des geplanten Videospiels ist „Rainy Woods“, der selbsternannten glücklichsten Stadt der ganzen Welt. Ihr steuert Naomi, eine Fotografin, die aus New York stammt und in diesem ländlichen Gebiet in England landet. Mit ihren Arbeiten will sie ihre Schulden finanzieren, doch sie bemerkt schnell, dass dieser Ort von einem Geheimnis umgeben wird. In der Nacht verwandeln sich alle Bewohner des Dorfes in Katzen. Wieso tritt diese Verwandlung ein und was ist der Grund für die Fröhlichkeit dieser Menschen? Anscheinend kann sich keiner erinnern, was in der Nacht passiert. Nun will Naomi das Geheimnis lüften.

Nicht nur die Dorfbewohner verwandeln sich in der Nacht in Katzen, auch Naomi wird von diesem Mysterium betroffen. In dieser Zeit ist das Dorf ein ganz anderer Ort. Um Hinweise zu sammeln, kann Naomi in ihrer tierischen Form versteckte Pfade aufspüren und Dächer oder Dachböden erkunden.

via Gematsu