Datum für Itadaki Street: 30th Anniversary für Japan

Itadaki Street Dragon Quest and Final Fantasy 30th Anniversary wird in Japan am 19. Oktober für PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Die Version für PlayStation 4 soll 7.800 Yen (circa 60 Euro) und die Version für PlayStation Vita 5.980 Yen (circa 46 Euro) kosten. Zu dieser Neuigkeit bestätigte Square Enix die Charaktere Anlucia (gesprochen von Saori Hayami) und Nelgel (gesprochen von Takashi Kondo), die beide aus Dragon Quest X stammen, als spielbare Charaktere. Der Schauplatz Camihalumui wird als Karte dienen.

Spielerisch ist Itadaki Street ein Mix aus Monopoly und Mario Party. Mehr als 20 Charaktere beider Serien dienen als Spielfiguren, wobei alle voll vertont sind. Anlass des neuesten Itadaki-Street-Abenteuers ist der 30. Geburtstag von Dragon Quest und Final Fantasy.

via Gematsu