Capcom kündigt neues Puzzle Fighter an

Capcom hat heute überraschend einen neuen Teil des populären Puzzle Fighter angekündigt. Der Nachfolger eines der erfolgreichsten Puzzle-Games aller Zeiten erscheint allerdings nur für Mobilgeräte. Puzzle Fighter, so der diesmal sehr einfache Name, wird von Capcom Vancouver entwickelt und soll das „klassische Arcade-Puzzle-Game“ mit einem „modernisierten Look und neuen Features“ bieten. Die Veröffentlichung ist demnächst per Soft-Launch (nach und nach) für iOS- und Android-Geröte geplant.

Puzzle Fighter bietet eine herausragende Zusammenstellung legendärer Charaktere aus beliebten Capcom-Spielen. Fanlieblinge wie Ryu, Ken oder Chun-Li (Street Fighter), X (Mega Man), Morrigan (Darkstalkers), Frank West (Dead Rising) und Weitere werden mit Sprachausgabe und cinematischen Special Moves zum Leben erweckt. Spieler erstellen sich aus einem Haupt- und zwei Support-Charakteren ihr Team mit eigenen Stärken und Vorzügen, und erleben mit ihnen explosive Action. Einfach zugängliches, aber gleichzeitig süchtig machendes Gameplay ermöglicht es Spielern, epische Combos auszulösen, um ihre Feinde auszuschalten. Aufregende Echtzeit-Matches, vielfältige Einzelspieler-Optionen und eine Menge freischaltbarer Inhalte erwarten Spieler in diesem ultimativen Puzzlekampf.

Nachfolgend seht ihr den ersten Trailer: