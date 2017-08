Atlus erschließt eigenen Publishing-Arm in Europa

Darauf warten Atlus-Fans seit vielen Jahren. Der Entwickler von Persona und Shin Megami Tensei zieht nach Europa und vertreibt seine Spiele selbst. In den letzten Jahren mühte man sich dafür mit Drittfirmen ab, ein Publishing-Vertrag mit Deep Silver und Koch Media schuf zumindest wieder etwas Kontinuität. Einige Monate zuvor platzte der Deal mit NIS America und Fans wurde Angst und Bange. Ausgerechnet jetzt will Atlus das Publishing seiner Spiele in Europa aber selbst übernehmen.

Wie GamesIndustry berichtet, sind diese Anstrengungen ein Ergebnis des Kaufs von Atlus duch Sega. Ein Team unter der Leitung von Commercial Director Simon Inch, einem PR-Manager und einem Product Marketing Manager wird demnächst aus den Büros von Sega Europe in London agieren. Die Größe des Teams zeigt aber schon: Ganz ohne Unterstützung wird es auch in Zukunft (noch) nicht ablaufen.

Laut Atlus will man die Fans in Europa auf diesem Wege aber besser mit Special Editions und Produkten versorgen können, die bisher nur im US- oder anderen Märkten erhältlich sind. „Es zeigt, wie wir als Firma gewachsen sind“, so Jacob Nahin, Senior PR Manager bei Atlus USA. „Publishing in Europa ist einfach der nächste Schritt für uns. Für Fans heißt das einfach Gleichheit bei Launch- und Premium-Editionen. Aus Geschäftssicht sind wir besser aufgestellt, um die Märkte anzusprechen, in denen wir unsere Spiele veröffentlichen.“