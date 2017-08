Ankündigung von Yo-kai Watch Busters 2

By

Die aktuelle Ausgabe von CoroCoro Comic enthüllte die Neuigkeit, dass sich der Titel Yo-kai Watch Busters 2 in seiner Entwicklung befindet. Das Magazin erwähnte allerdings noch nicht die Plattform. In Japan erschien Yo-kai Watch Busters in zwei Versionen im Juli 2015. Später gab es – wie bei den Spielen der Hauptreihe – auch noch eine dritte Version.

Das Spiel baut auf dem „Busters“-Modus aus Yo-kai Watch 2 auf und erweitert diesen um Online-Play, neue Bossgegner, neue Yokai und eine eigene Story, die aus der Perspektive eines Yokai erzählt wird. Anders also als in den Hauptspielen, wo die Protagonisten Menschen sind. Der zweite Teil wird hier vermutlich anknüpfen.

Eine lokalisierte Fassung der Spiele wurde noch nicht veröffentlicht.

via Gematsu