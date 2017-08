Allen Snider ergänzt Arikas neues Fighting-Game

By

Entwickler Arika hat einen weiteren spielbaren Charakter zu dem noch immer namenlosen neuen, hauseigenen Fighter vorgestellt. Allen Snider aus Street Fighter EX wird ebenfalls ein spielbarer Kämpfer in dem „Mysterious Fighting Game“ sein. Arika veröffentlichte einen Trailer, der ihn vorstellt. Er ergänzt das bislang angekündigte Roster aus Kairi, Shirase, Garuda, Skullomania und Darun Mister. Das Spiel soll im kommenden Jahr weltweit für PlayStation 4 erscheinen. Ein Beta-Test soll noch in diesem Jahr anstehen.

via Gematsu