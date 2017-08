Accel World VS. Sword Art Online: DLC für den Westen

Am 8. August ist in Europa und Nordamerika der DLC „Castaway from Another World“ für Accel World VS. Sword Art Online erschienen. Zum kostenpflichtigen Inhalt gehören folgende Extras:

Alice, Eugeo und Oberon gelangen als spielbare Charaktere in die Gruppe

der unendliche Dungeon „Labyrinth of Infinite Change“ wird in das Spiel eingebaut, der bei jedem Besuch sein Aussehen verändert und den Multiplayer unterstützt, wobei 16 Spieler gemeinsam miteinander spielen können

neue PvP-Quests „Assault Mission“ werden verfügbar sein

zwei zusätzliche Extramissionen sowie die Nebenepisoden „Childhood; Childhood Friend“, „Cavalier; Knight“ und „“Significant; Beloved“ werden eingebaut

Einführung neuer Waffen, welche den Rang 11 und 12 erreichen

Accel World VS. Sword Art Online ist für PlayStation 4 und PlayStation Vita erhältlich.

via Gematsu