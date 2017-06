White Day: Termin der PS4-Version für den Westen

Wie der Publisher PQube über Twitter mitteilte, wird das koreanische Horrorspiel White Day: A Labyrinth Named School am 1. August in Nordamerika und am 4. August in Europa für PlayStation 4 erscheinen. Ein Termin für die Fassung, die für PCs erscheinen soll, wurde dabei noch nicht genannt.

Ein neuer Schulbeginn ist niemals einfach, vor allem dann nicht, wenn sich um die Lehranstalt Gerüchte über gewalttätige Morde und rachsüchtige Geister ranken. Unglücklicherweise wird Hui-min Lee bereits nach zwei Tagen als neuer Schüler an der Yeondoo High School über Nacht eingesperrt. In diesem Zeitraum steht er Angesicht zu Angesicht mit den gefürchteten Geistern, die nachts durch die Korridore wandern.

Dieses Abenteuer begann unschuldig. Hui-min wollte nur Schokolade stibitzen, die sich gut versteckt im Schließfach eines Klassenkameraden befindet. Doch als er den Schrank betritt, fällt die Tür hinter ihm zu. Nun ist er gezwungen, die Nacht unter den Wesen zu verbringen, die eifersüchtig auf seine Lebensenergie sind. Wird es ihm gelingen, in Sicherheit aus der Schule zu schleichen oder wird ihm die Flucht misslingen und verwandelt er sich selbst in einen wandernden Geist?

Die Spielmechanik ist auf das Schleichen ausgelegt. Ihr müsst eure Spuren verdecken und euch vor den todbringenden Hausmeistern verstecken, die durch die Räume wandern. Dabei ist es möglich, den Schwierigkeitsgrad anzupassen. Je höher die Schwierigkeit ist, umso öfter trefft ihr auf Geister. Um euch einen Fluchtweg nach draußen zu bahnen, müsst ihr zwischendurch Rätsel lösen. Es gibt neun verschiedene Enden zu erleben. Eure Entscheidungen haben einen Einfluss auf das Schicksal eurer Klassenkameraden.