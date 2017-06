Neues Teaser-Video zu Kingdom Come: Deliverance

Mit einem neuen Teaser-Video zu Kingdom Come: Deliverance wollen Deep Silver und Warhorse Studios euch auf die E3 2017 neugierig machen. Das Video zeigt ein Panorama der Landschaften, Dörfer und Burgen, die euch in dem Mittelalter-RPG erwarten.

Kingdom Come sollte eigentlich zu Beginn des Jahres 2016 erscheinen, wurde dann aber auf 2017 verschoben. Noch immer gibt es keinen konkreten Termin – das dürfte sich wohl bei der E3 ändern. Dort ist das Spiel für die Presse auch spielbar. Der Titel wurde bei Kickstarter finanziert. Im letzten Jahr übernahm Deep Silver den Vertrieb, so erscheint es auch physisch im Handel für PS4 und Xbox One.