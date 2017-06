Launchtrailer zu Harvest Moon: Dorf des Himmelsbaumes

By

Rising Star Games und Koch Media haben Harvest Moon: Dorf des Himmelsbaumes in Deutschland für Nintendo 3DS veröffentlicht. Das Spiel ist seit letzter Woche im Handel erhältlich. Es handelt sich um die lokalisierte Fassung von Harvest Moon: Skytree Village, dem Harvest Moon von US-Publisher Natsume Inc. Der Publisher nutzt die Namensrechte weiter, nachdem sich Marvelous von Natsume getrennt hat und die japanische Bokujō-Monogatari-Reihe als Story of Seasons über XSEED im Westen veröffentlicht.

In dem Land, welches unter dem Namen „Oase der Erntegöttin“ bekannt ist, haben sich die Zeiten geändert. Viele Bewohner haben im Dorf des Himmelsbaumes gelebt und das Land war einst üppig und grün. Dann jedoch begann die Macht der Erntegöttin zu verblassen und aus fruchtbaren Böden wurde vertrocknetes Ödland. Es liegt nun an Ihnen, die sieben Himmelsbäume wiederzubeleben, um der Erntegöttin wieder zur ihrer ursprünglichen Macht zu verhelfen und somit auch das Land fruchtbar zu machen.

Den Launchtrailer seht ihr unten. Dorf des Himmelsbaumes findet ihr bei Amazon.