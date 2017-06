Handelsversion zu Yonder für PS4 angekündigt

By

Am 18. Juli wird Yonder: The Cloud Catcher Chronicles für PCs und PlayStation 4 erscheinen. Das Spiel des neu gegründeten, kleinen Studios Prideful Sloth bekommt sogar eine Handelsversion für PlayStation 4 spendiert, wie die Entwickler nun bekanntgaben. In Zusammenarbeit mit dem Indie-Publisher Merge Games soll diese Handelsversion weltweit bei großen Händlern für 19,99 Euro erscheinen.

Obendrein gibt es auch eine Signature Edition im Shop von Merge Games, die 30,00 Euro kosten soll. Wie üblich ist diese Edition signiert, beinhaltet zusätzlich außerdem Sticker, eine Münze und ein Artbook. Beide Handelsversionen sollen ebenfalls am 18. Juli 2017 erscheinen. Erfahrt mehr zu Yonder in unserem Artikel-Archiv!