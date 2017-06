Besucht! Die Role Play Convention 2017

By

Die heiligen Hallen der Gamescom: einmal nicht überfüllt, aber dennoch kann man Videospiele anzocken? Wo gibt es denn so was? Auf der Role Play Convention 2017 in Köln, die wir für euch besucht haben. Während man zur Gamescom-Zeit dank der Unmengen an Leuten besser nicht Klaustrophobiker sein sollte, ist die RPC viel übersichtlicher. Gut gefüllt, aber nicht pressend voll, macht die Kölnmesse deutlich mehr Spaß.

Thematisch bietet die RPC alles über das Thema Rollenspiel: von Videospielen über jegliche Art von LARP (Live Action Role Play) zu Tabletop-Spielen, Pen & Paper oder Kartenspielen. Square Enix war natürlich auch vertreten und hatte einiges vom Final Fantasy XIV Fan Festival in Frankfurt mitgenommen: den mechanischen Behemoth/Bullen sowie Mogry-Figuren, die aus der Erweiterung Heavensward bekannt sein sollten als die Moogles aus Sohm Al. Außerdem konnte man seine Kräfte an Zurvan messen und eines der begehrten „I BEAT XYZ“-T-Shirts ergattern, diesmal eben mit „I BEAT ZURVAN“. Übrigens ist mittlerweile klar, dass Final Fantasy XIV: Stormblood den Preis für das „Most Promising Product“, also das vielversprechendste Produkt, auf der Role Play Convention 2017 gewonnen hat. Wir gratulieren ganz herzlich!

Neben Final Fantasy XIV haben wir für euch vor Ort Final Fantasy XII: The Zodiac Age angezockt, obwohl leider wieder nur die bereits auf der letztjährigen Gamescom gezeigte Demo von Balfonheim da war. Vaan hat hierbei noch immer ein seltsames Gerippe auf der Brust, das wie ein Alien-Facehugger aussieht, das aber vermutlich einen Sixpack darstellen soll – wenn dieser mit einem Edding-Stift aufgemalt worden wäre. Spielerisch macht Final Fantasy XII Spaß wie bereits damals. Einen ausführlichen JPGames.de-Test dürft ihr zur Veröffentlichung erwarten!

Cosplays werdet ihr viele auf der RPC sehen. Weitaus mehr als auf der Gamescom. Seien diese Mass-Effect-Rassen, mittelalterliche Herrschaften und Damen oder Leute in Kostümen, die wie ein Superheld aussehen. Das war richtig schön, da man hier die Leidenschaft der Fanbase von Rollenspielen jeglicher Art sehen konnte. Neben Cosplay gab es noch berühmte Gäste wie Daniel Logan (der junge Boba Fett aus den nicht-existierenden ersten drei Star-Wars-Teilen) sowie Stars von Game of Thrones oder Doctor Who.

Der Merchandise-Bereich war groß und bot eine stattliche Auswahl an unterschiedlichsten Waren (Figuren, Poster, Cosplay). In Außenanlagen durften wir Gaumenfreuden wie Zyklopen-Wurst (zum Glück nur namentlich so, denn sonst müssten wir uns fragen, wo man Zyklopen findet) genießen, die (vermutlich) stilecht einfach nur auf einem Stäbchen aufgespießt waren (nebst Brot). Durchaus leckere Biere haben dann den Spaß beim Armbrustschießen oder beim Messerwurf angehoben, wobei man beides jedoch nicht zu sehr beschwipst angehen sollte. Sonst dreht man sich bald im Kreis wie die kompletten Säue, die dort appetitlich geröstet wurden. Eine Live-Band hatte charmant für Unterhaltung gesorgt.

Uns hat die RPC sehr gefallen. Obwohl die Videospiele nur einen geringen Teil der Messe eingenommen haben, ist unsere Leidenschaft doch das Rollenspiel und das konnten wir satt ausleben auf einer nicht total überfüllten (man muss es einfach nochmal wiederholen, weil so unglaublich) Kölnmesse.

Fotos via RPG-Germany.org