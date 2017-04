WipEout Omega Collection erscheint im Juni in Europa

Schon auf der ersten PlayStation konnten Fans der schnellen Raserei in WipEout in rasanten Rennen über abgefahrene, futuristische Strecken düsen. Auch in den Nachfolgern bekamen Fans genau das, was ihnen der Vorgänger geboten hat. Doch lange erschien kein neuer Ableger der Reihe, Besitzer einer PlayStation 4 konnten bisher nicht in den Genuss schneller Racing-Action kommen.

Dies ändert sich aber am 7. Juni in Europa, denn dann erscheint die WipEout Omega Collection für PlayStation 4 digital und im Handel. Enthaten sind WipEout HD, WipEout HD Fury und WipEout 2048. Natürlich wurden die Spiele grafisch überarbeitet und bieten auf PlayStation 4 Pro ein so scharfes Bild, dass man endlich die kleinen Texte auf den Fahrzeugen lesen kann. In einem Trailer zur WipEout Omega Collection könnt ihr einen ersten Blick auf Sammlung werfen.

via Gematsu