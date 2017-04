The Snack World: Trejarers erscheint im Juli in Japan

Habt ihr schon mal von den Trejarern gehört? Dabei handelt es sich um spezielle Abenteurer aus The Snack World, dem neuen Spiel aus dem Hause Level-5. Wie der japanische Entwickler nun bekanntgab, wird The Snack World: Trejarers für den Nintendo 3DS am 13. Juli in Japan erscheinen. Die Smartphone-Version des Spiels ist weiterhin für den Dezember 2017 geplant. Seit dem 13. April läuft ein Anime von The Snack World in Japan.

In dem Spiel kreiert ihr einen eigenen Trejarer nach euren Wünschen und reist mit euren Verbündeten durch den unbekannten Kontinent. An eurer Seite befindet sich ebenfalls Chup, den man aus dem Anime kennt. Um behaglich durch die Welt zu kommen braucht ihr Jaras, kleine Schlüsselanhänger-ähnliche Items, die ihr bei euch tragt. Seid ihr in einen Kampf verwickelt, verwandeln sich die Jaras in eine passende Kampfausrüstung. Bei bestimmte Verkaufsexemplaren von The Snack World wird der spezielle Anhänger “Crystal Sword Alpha” beiliegen.

via Gematsu