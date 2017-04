Sonico als Charakter für Peach Beach Splash verfügbar

By

Die Senran-Kagura-Reihe weiß mit schnellem und spaßigen Gameplay zu überzeugen, aber auch die hübschen Mädels spielen bei der Beliebtheit der Serie eine große Rolle. Der aktuelle Ableger der Serie für PlayStation 4, Senran Kagura: Peach Beach Splash versetzt die Mädels in eine spritzige Wasserschlacht und bietet dem Spieler zahlreiche Möglichkeiten, die Mädels ordentlich nass zu machen.

Dem Spiel sind bereits einige Charaktere enthalten, aber um das Jubiläum von Senran Kagura und der Super-Sonico-Reihe zu feiern, gibt es nun die beliebte Sonico als spielbaren Charakter in Form eines DLC für Senran Kagura: Peach Beach Splash. Der Charakter für das bisher nur in Japan veröffentlichte Wasser-Geballere kostet 700 Yen (ca. 6 Euro) und bringt Sonico, sowie Kleidung und andere, auf der pinkhaariger Dame basierende Gegenstände mit sich. Neben dem Sonico-DLC sind noch weitere Inhalte erschienen, welche ihr euch in dem folgenden Trailer anschauen könnt.

via Gematsu