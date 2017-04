Dass die Entwickler hinter Senran Kagura Interesse an ein einem neuen Teil für Nintendo Switch haben, wurde bereits berichtet. In der japanischen Nintendo-Direct-Ausgabe hatte Marvelous einen kurzen Auftritt und kündigte Shinobi Refle: Senran Kagura an. Viele Informationen zu dem Spiel gibt es noch nicht. Es wird allerdings HD-Rumble unterstützen und soll noch in diesem Jahr im japanischen eShop erscheinen. Einen ersten Trailer seht ihr nachfolgend!

via Gematsu