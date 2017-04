Eine große Überraschung ist es nicht mehr, aber Senran-Kagura-Fans freuen sich sicher über die Gewissheit: Senran Kagura Peach Beach Splash erscheint im Westen! Marvelous Europe gab heute bekannt, dass der neueste Serienableger im Sommer für PlayStation 4 in Europa erscheinen wird.

Anders als der Großteil der Senran-Kagura-Reihe, ist Peach Beach Splash kein Spiel mit Musou-Anleihen, sondern ein „Third-Person-Splasher“! Ob man sich da auch ein bisschen am großen Hype von Splatoon in Japan orientiert, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall verzichtet Peach Beach Splash auf die Farbe zugunsten von Wasser. Viele bekannte Charaktere der Serie bespritzen sich im Spiel nämlich mit Wasserpistolen, von denen zahlreiche zur Verfügung stehen. In den Online-Kämpfen 5-on-5 geht es dementsprechend heiß her. Es gibt aber auch einen Einzelspielermodus.