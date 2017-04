Neuer Trailer zu Danganronpa Another Episode

Seit dem 17. März könnt ihr die Geschichte rund um Verzweiflung, Tod und Monokuma noch einmal mit Danganronpa 1&2 Reload auf eurer PlayStation 4 nachspielen. Serieneinsteiger und Fans haben damit die Chance, die ersten beiden Spiele Danganronpa: Trigger Happy Havoc und Danganronpa 2: Goodbye Despair auf PS4 zu erleben.

Ein weiteres Remaster der Reihe erwartet uns am 23. Juni für PlayStation 4 und am 27. Juni für PCs. Dieser Teil trägt den Titel Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls und erklärt die Situation zwischen den ersten beiden Teilen. In einem neuen Trailer zeigt euch die Spike Chunsoft die grafisch-aufpolierte Version. Das Original erschien für PS Vita.

In Danganronpa Another Episode: Ultra Despair Girls wird Komaru Naegi, die kleine Schwester von Makoto Naegi, seit über einem Jahr in einem mysteriösen Appartement gefangengehalten. Eines Tages eilt ihr Byakuya Togami von der „Future Foundation“ zur Hilfe, doch bei einem Angriff von Monokumas Schergen werden sie getrennt. Komaru entdeckt bald, dass die Stadt von einer Gruppe von Kindern übernommen wurde, die sich „Warriors of Hope“ nennen und mit dem psychopathischen Monokuma paktieren. Towa City soll ein Paradies für Kinder werden und daher müssen alle Erwachsenen sterben. Komaru bekommt Unterstützung von Toko Fukawa und gemeinsam versuchen sie aus der Stadt zu fliehen. Es liegt nun an Komaru und Toko die Monokuma-Armee zu besiegen, dem Chaos ein Ende zu bereiten und die dunklen Geheimnisse der Stadt zu lüften.

Danganronpa Another Episode könnt ihr euch schon bei Amazon sichern.

via Dualshockers