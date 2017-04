NIS präsentiert Teaser für ein neues Horrorspiel

Der Entwickler Nippon Ichi Software hat eine neue Teaser-Webseite veröffentlicht, die auf ein zukünftiges Horrorspiel der Firma hinweist. Wenn ihr diese Seite besucht, seht ihr die Aufnahme eines Raums, deren Länge fünf Sekunden beträgt. Zu den sichtbaren Gegenständen gehören ein Kissen, ein Bücherregal, eine Uhr, sowie eine Puppe. Der Zeitstempel des Videos zeigt das Datum 27. November 2015. Die Aufnahme beginnt um 05:55:51 und endet um 05:55:55.

Im Zeitraum vom 7. bis zum 13. April wird die Webseite täglich, mit Ausnahme am Wochenende, mit neuen Teaser-Videos aktualisiert. Man vermutet, dass der Titel in der nächsten Ausgabe der Dengeki PlayStation, die am 13. April in Japan erscheint, den neuen Titel von Nippon Ichi Software enthüllen wird.

via Gematsu