Square Enix hat ein neues Video zu Kai-ri-Sei Million Arthur VR geteilt. Das VR-Rollenspiel nutzt als Basis die Free-to-Play Version, die für Smartphones, PlayStation 4 und PlayStation Vita entwickelt wurde.

In diesem Video werden die Figuren Mercenary Arthur, Thief Arthur, Millionaire Arthur und Diva Arthur in den Vordergrund gestellt. Elemente, wie die Anpassung der Charaktere, sowie der Kampf an der Seite der Helden, werden ebenfalls dargestellt. Im Frühling soll dieser Version via Steam für HTC Vive erscheinen und 3.980 Yen kosten.

via Gematsu