Monopoly erscheint für Nintendo Switch im Herbst

By

„Gehe direkt ins Gefängnis, gehe nicht über Los, ziehe keine 500 Euro ein.“ Das sind Worte, die man nicht gerne hört. Dennoch könnt ihr diesen bescheidenen Spruch ab Herbst auf eurer Nintendo Switch erleben. Ubisoft bringt den berühmten Brettspielklassiker Monopoly auf Nintendos neueste Konsole. Das Spiel wird ebenfalls die besonderen Features der Switch verwenden, wie zum Beispiel die HD-Vibration. Dadurch fühlt es sich so an, als würdet ihr echte Würfel in der Hand halten.

Mit Monopoly bahnt sich im Herbst das berühmteste Brettspiel aller Zeiten seinen Weg auf Nintendo Switch. Bis zu sechs Freizeit-Spekulanten erleben gemeinsam den Spielspaß um Immobilien und Moneten. Monopoly unterstützt die neue HD Vibration und ermöglicht auch kürzere Spielvarianten – für alle, die aufs schnelle Geld setzen.

via Gematsu