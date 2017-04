Fate/EXTELLA: The Umbral Star erscheint für Switch

Fate/EXTELLA: The Umbral Star wird am 21. Juli 2017 sowohl digital als auch physisch in Europa für Nintendo Switch erscheinen. Das gaben Nintendo und Marvelous in der letzten Ausgabe von Nintendo Direct bekannt. In Nordamerika vertreibt XSEED das Spiel, die Veröffentlichung ist dort für den 25. Juli geplant.

Die Umsetzung des Spiels für Nintendo Switch beinhaltet bereits 35 DLC, die bisher kostenpflichtig waren. Obendrein gibt es ein exklusives Outfit: Das „Unshackled Bride Outfit“ ist nur auf Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel ist im Handheldmodus und am TV spielbar und bietet neben japanischer Sprachausgabe lediglich englische Untertitel.

In Fate/Extella: The Umbral Star kontrolliert der Spieler Heroic Spirits und Divine Spirits, die als Servants bekannt sind. Mit ihren Kräften bezwingt man hunderte Feinde mit einer übermenschlichen Macht. Auf dem Mond befindet sich ein Spiritron-Computer, der „Moon Cell Automaton“ genannt wird. Dieses Gerät soll jeden Wunsch gewähren. Fate/Extra schildert den Krieg des Heiligen Grals, in der Fantasiewelt „SE.RA.PH“, der zwischen Duos geführt wurde, die aus einem Meister und einem Diener bestehen. Was wird den Meister erwarten, der den Gral gewinnt und diesen erhält?

Zur Ankündigung gibt es auch einen neuen Trailer: