Dungeon Travelers 2-2: Sprecher präsentieren Gameplay

Aquaplus hat mit einer neuen Videoserie zu Dungeon Travelers 2-2: The Maiden Who Fell into Darkness and the Book of Beginnings begonnen, die euch Eindrücke aus dem Gameplay vorstellt und von den Synchronsprechern der Figuren präsentiert wird.

In der ersten Aufnahme seht ihr Taishi Murata (Fried), Chinatsu Akasaki (Conette), Tsuguo Mogami (Baird) und Yuko Gibu (Peggy), die euch gemeinsam für über eine halbe Stunde unterhalten. In Japan erscheint der Dungeon Crawler am 20. April für PlayStation Vita.

via Gematsu