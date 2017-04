Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu

Die neue Ausgabe der Famitsu ist in Japan erschienen und auch in dieser wurden wieder ein paar Spiele von vier Redakteuren unabhängig voneinander getestet und bewertet. In dieser Woche wurde unter anderem Re:Zero -Starting Life in Another World- Death or Kiss (PS4, PSV) getestet.

Re:Zero -Starting Life in Another World- Death or Kiss (PS4) – 8/8/7/7 [30/40]

Re:Zero -Starting Life in Another World- Death or Kiss (PS Vita) – 8/8/7/7 [30/40]

Damascus Gear: Saikyo Exodus (PS Vita) – 7/7/7/7 [28/40]

RepKiss (PS4) – 8/7/7/7 [29/40]

RepKiss (PS Vita) – 8/7/7/7 [29/40]

Back to Bed (Wii U) – 8/7/7/7 [29/40] via Gematsu