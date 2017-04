Cave Story+ erscheint am 20. Juni in Nordamerika

Nicalis hat bekanntgegeben, dass Cave Story+ am 20. Juni in Nordamerika erscheinen wird. Die neue Version des Spiels, die sowohl im Handel als auch im Nintendo eShop erscheint, sei die „Definitive Edition“ des Spiels. Es gibt neue Herausforderungen, neue Gameplay-Optionen und zahlreiche Verbesserungen, ebenso wie neue Level und kleine optische Verschönerungen. In Zukunft sollen außerdem weitere kostenlose Inhaltsupdates folgen. Cave Story+ soll 29,99 US-Dollar kosten. Ob es diese Version auch in Europa geben wird, ist noch unbekannt. Aber bekanntlich ist Nintendo Switch nicht mehr regionsbeschränkt.