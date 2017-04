Bayonetta: Aus Aprilscherz wird am 11. April ernst

By

Am 1. April veröffentlichte Sega bei Steam ein kleines 8-Bit Bayonetta-Spiel, von dem man nicht weiß, ob es ein Aprilscherz ist oder eigentlich ziemlich cool. Aber die eigentlich große Neuigkeit könnte noch einige Tage auf sich warten lassen. Spieler des 8-Bit Bayonetta-Games fanden schnell heraus, dass sich auf den Bildmotiven für die Steam-Achievements eine URL befindet.

Setzt man die Bilder zusammen, kommt man auf diese Teaser-Website, auf der ein Countdown läuft. Der Countdown endet am 11. April und natürlich darf angenommen werden, dass an dessen Ende eine Ankündigung steht. Am wahrscheinlichsten erscheint derzeit eine Ankündigung von Bayonetta für PC-Steam.