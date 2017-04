Ys VIII: Vorstellung von Io und Lastel

Falcom hat neue Bilder und Informationen zu Ys VIII: Lacrimosa of Dana veröffentlicht, mit denen die Figuren Io und Lastel in den Vordergrund gehoben werden. Io ist die geheimnisvolle Dame, die auf dem Boxart der PlayStation-4-Version zu sehen ist. Lastel besitzt eine tiefe Verbindung zu Dana.

Io (gesprochen von Aoi Yuuki, Alter unbekannt):

Ein unschuldiges Mädchen mit pinken Haaren, die eines Tages vor Dana auftaucht. Ihre äußerliche Erscheinung ist sehr gepflegt, doch ihr Ton ist manchmal schamlos und wichtigtuerisch, sodass Dana in Probleme gerät. Sie schlägt der Heldin vor, die Inneneinrichtung der unterirdischen Kathedrale in der königlichen Hauptstadt Etania zu untersuchen.

Lastel (gesprochen von Kouhei Amasaki, Alter unbekannt): Ein ehrlicher und gewissenhafter junger Mann, der als Wächter in der königlichen Hauptstadt Etania arbeitet. Seit seiner Kindheit schätzt er seinen Vater Doran, der als Anführer die Wächter führt und trainierte seit diesen Tagen neben seinem Vater, um eines Tages selbst ein respektiertes Mitglied der Wache zu werden. Nach seiner Reife schloss er sich dem königlichen Militär an und träumt davon, Danas Beschützer zu sein. Er geht seinen Pflichten täglich nach, bis das Schicksal sein Leben in eine unerwartete Richtung führt.

In Japan erscheint die Fassung für die stationäre Plattform am 25. Mai, die Version für PlayStation Vita ist bereits in Japan erhältlich. Im Herbst bringt NIS America das Action-Rollenspiel für PlayStation 4, PlayStation Vita und für PCs via Steam in den Westen.