Seiken Densetsu Collection für Nintendo Switch enthüllt

Gestern erst überraschten die Entwickler auf dem offiziellen Twitter-Account zur Seiken-Densetsu-Reihe mit einem Video, das Seiken Densetsu auf Nintendo Switch zeigt. Heute haben wir Gewissheit. Square Enix kündigte die Seiken Densetsu Collection an, die am 1. Juni 2017 in Japan für 4.800 Yen physisch und digital erscheinen wird.

Die Collection beinhaltet:

Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden (Final Fantasy Adventure / Mystic Quest) – das Original erschien am 28. Juni 1991 für GameBoy

Seiken Densetsu 2 (Secret of Mana) – das Original erschien am 6. August 1993 für Super Famicom

Seiken Densetsu 3 – das Original erschien am 30. September 1995 für Super Famicom und wurde nie lokalisiert

Sowohl Seiken Densetsu 2 als auch Seiken Densetsu 3 unterstützen einen Mehrspielermodus für bis zu drei Spieler. Es gibt zudem zahlreiche neue Features wie eine Schnellspeicherfunktion und einen Music Mode, in dem ihr vom Hauptmenü aus auf alle Musikstücke der Spiele Zugriff habt. Zudem gibt es für Seiken Densetsu: Final Fantasy Gaiden einen Screen Change Mode, in dem ihr die Bildschirmgröße ändern könnt.

via Gematsu