Romancing SaGa 3: Remaster für iOS, Android und Vita

Nach Romancing SaGa II, das in Japan und im Westen im letzten Jahr für iOS und Android erschienen ist, wird Square Enix nun auch Romancing SaGa 3 in einer aufpolierten Version neu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um die erste Remaster-Fassung des Spiels überhaupt. Das Original erschien 1995 in Japan für Super Famicom und in dieser Form auch noch einmal in den japanischen Virtual Consoles für Wii und Wii U. In Europa erschien das Spiel nie.

Die überarbeitete Fassung verspricht nun Verschönerungen an den Charakteren, Hintergründen und Menügrafiken, ebenso wie natürlich eine entsprechende Optimierung der Steuerung für Mobilgeräte und PS Vita. Weitere Details sind bisher nicht bekannt.

via Gematsu