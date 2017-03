Romance of the Three Kingdoms in Australien eingestuft

Romance of the Three Kingdoms ist eine Serie mit viel Tradition und Geschichte. Das gilt auch für den Spielinhalt selbst. Wie vielen bekannt ist, ist in Japan Romance of the Three Kingdoms XIII with Power-Up Kit für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One und PCs erschienen und wird im Land der aufgehenden Sonne am 30. März auch für Nintendo Switch im Handel erhältlich sein. Die Power-Up-Kit-Fassung enthält über 100 neue Offiziere, neue Grafiken von Gesichtern bestehender Offiziere und neue Features wie „Ruhm“, „Kriegsrat“ und „Schlachtfeld-Erweiterung“.

Nun hat das australische Pendant zur USK eine Altersfreigabe für Romance of the Three Kingdoms XIII: Fame and Strategy Expansion Pack Bundle veröffentlicht, bei der es sich höchstwahrscheinlich um eine lokalisierte Fassung des erweiterten Spiels handelt. Eine offizielle Ankündigung von Koei Tecmo bleibt noch offen, doch sollte der Fall hier ziemlich klar sein, sodass wir auch hierzulande bald im fernöstlichen Stile in die Schlacht ziehen können.

via Gematsu