Pinkun-Plüsch für Vorbesteller von Akiba’s Beat

Zu Akiba’s Beat wird es in Europa nicht nur eine Limited Edition geben, sondern auch einen besonderen Vorbestellerbonus. Wie Publisher PQube bekannt gab, erhalten Vorbesteller der physischen Version einen Pinkun-Plüsch zum Kauf dazu. Das Angebot gilt bei verschiedenen Händlern in Europa, PQube listet in der Ankündigung u.a. Amazon und die britischen Händler ShopTo und GAME.

Akiba’s Beat schlägt in eine andere Kerbe als die bisherigen Akiba-Spiele und wird ein richtiges Action-RPG. Am Setting ändert sich aber wenig. Akiba’s Beat spielt in einem realistisch nachgebildeten Akihabara. Der Protagonist und seine sechs Freunde sind in dieser Welt gefangen, die allerdings eine Wahnvorstellung ist. Jeder Tag ist ein Sonntag, Dungeons verkörpern diese Illusion.

Das Action-Rollenspiel erscheint hierzulande für PlayStation 4 und PlayStation Vita.