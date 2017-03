By

Nippon Ichi Software hat eine neue Teaser-Website mit dem Titel „Hakoniwa“ eröffnet. „Hakoniwa“ beutet soviel wie „miniature garden“. Die Website wird zudem geschmückt von einem kurzen Video, das Szenen aus einem möglichen Videospiel zeigt, das stark an Minecraft erinnert. Probiert sich Nippon Ichi Software möglicherweise an seinem eigenen Sandbox-Game? Minecraft ist auch in Japan auf PlayStation Vita äußerst beliebt, einer Plattform, der sich auch NIS oft zuwendet.

via Gematsu