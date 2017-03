Neuer Trailer zu Samurai Warriors: Spirit of Sanada

Das neue Video zeigt euch den jungen Yukimura und stellt euch die befestigte Stadt „Castle Town“ vor. Außerdem lernt ihr mit Chacha einen weiteren spielbaren Charakter kennen. Das willensstarke Mädchen mit der mysteriösen Verbindung zum Oda Clan wird über die Jahre eine enge Vertraute von Yukimura. Doch zurück zur befestigten Stadt, die im Spiel der zentrale Platz für Handel, Nebenaufgaben und Mini-Spiele ist:

In Samurai Warriors: Spirit of Sanada erleben die Spieler das Leben in der Stadt, vom friedlichen Treiben bis hin zum geschäftigen Trubel. Hier können sie sich auf den nächsten Kampf vorbereiten, Gespräche mit Offizieren und Bürgern führen sowie Nebenaufgaben annehmen. Die Angst vor dem nahenden Krieg, aber auch der Siegestaumel haben ihre ganz eigenen Auswirkungen auf die Moral der Menschen.

Im Laufe der Geschichte wächst „Castle Town“ und bietet dem Spieler eine immer größere Auswahl an Geschäften. Beim Schmied lassen sich Waffen verbessern, in Ställen können sie Pferde für die Schlacht satteln, Läden verkaufen seltene Gegenstände und das Dojo dient zum Training neuer Fähigkeiten. Das örtliche Teehaus bietet darüber hinaus die Möglichkeit, Gespräche zu führen und Geschenke zwischen den Offizieren auszutauschen. Mit dem richtigen Präsent lassen sich diese überreden, ins Schlachtengeschick einzugreifen.

In Mini-Spielen erwerben die Spieler Materialien, die sie an verschiedenen Orten der Stadt produzieren und nutzen können. Ackerbau ermöglicht beispielsweise die Produktion seltener Verbrauchsgüter, wie man sie sonst auf keinem Schlachtfeld findet. Mit der Angel lassen sich eine Vielzahl von verschiedenen Fischarten fangen und beim Jinzô versuchen sie ihr Glück in einer unterhaltsamen Variante des Hütchenspiels.