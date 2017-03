Musou Stars kollaboriert mit japanischem Baseball-Team

By

Koei Tecmo kündigte an, dass es zwischen Musou Stars und dem professionellen, japanischen Baseball-Team Yokohama DeNA BayStars eine Kollaboration geben wird. Dabei springen kostenlose Kostüme für die Spieler heraus: Es gibt ein Kostüm von Yoshitomo Tsutugo für Lu Bu aus Dynasty Warriors, eines von Yasuaki Yamasaki für Yukimura Sanada von Samurai Warriors und zum Schluss noch eines von Kenta Ishida für Hajime Arima aus Harukanaru Toki no Naka de. Alle drei Kleidungsstücke werden ab dem 30. März im japanischen PlayStation Store erhältlich sein.

Zudem bringt die Kollaboration auch noch Merchandise hervor, das passenderweise im Design der Sportmannschaft gehalten ist. So wird es ein Badetuch, einen Schlüsselanhänger und eine Hülle für das iPhone 6/6S/7 geben. Kaufen kann man diese ab dem 11. März im offiziellen Webshop des Vereins. Am 13. März kann man die Gegenstände auch auf der Gamecity-Online-Shopping-Webseite erwerben oder am 18. März im Shop des Yokohama Stadiums.

Das Spiel erscheint am 30. März in Japan für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu