Mio Kunosato aus Chaos;Child: Love Chu Chu!!

5pb. hat ein neues Video zur Visual Novel Chaos;Child: Love Chu Chu!! veröffentlicht, das euch die Spielmechanik vorstellt, die den Fokus auf die Figur Mio Kunosato setzt. Im Oktober 2015 ereignet sich ein bizarrer Zwischenfall in Shibuya, der als „Reincarnation of the New Generation of Madness“ in die Geschichte eingeht und die gesamte Welt schockiert.

Allerdings interessiert sich Takuru Miyashiro, der Vorsitzende der Schülerzeitung, nicht für dieses Ereignis. Für ihn sind die Aktivitäten wichtiger, die sein Leben betreffen und er gibt sich lieber seinen erotischen Illusionen hin.

Chaos;Child: Love Chu Chu!! wird am 30. März 2017 für PlayStation 4 und PlayStation Vita in den japanischen Handel gelangen.

via Gematsu