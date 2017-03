Limited Edition zu Fire Emblem Echoes angekündigt

By

Nintendo hat heute eine Limited Edition zu Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für Nordamerika und Europa angekündigt. Die Editionen weisen dabei einen kleinen Unterschied auf. Hierzulande liegen der Limited Edition zwei amiibo-Figuren der Protagonisten Alm und Celica bei, die es in den USA nicht gibt. Ansonsten beinhaltet die Limited Edition das Spiel selbst, drei kleine Pins in einer Box, ein Artbook und eine Soundtrack-Selection auf CD.

Ein Trailer stellt euch die europäische Limited Edition näher vor. Zudem veröffentlichte Nintendo of America auch noch einen neuen Trailer zum Spiel selbst. Das Video mit dem Titel „Two Armies“ stellt euch Alm und Celica vor, zeigt Kämpfe, Klassen und mehr. Fire Emblem Echoes erscheint am 19. Mai in Europa für Nintendo 3DS.