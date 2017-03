Fachpresse bejubelt Zelda: Breath of the Wild

Seit heute darf die Fachpresse weltweit ihre Meinung zu Zelda: Breath of the Wild kundtun. Die Resonanz ist überwältigend, das ist keine Übertreibung. Dass ein neues Videospiel in einigen Fachmagazinen die volle Punktzahl abräumt, kommt durchaus vor. Dass ein neues Videospiel aber in derart vielen, renommierten Fachmagazinen die volle Punktzahl abräumt, das ist durchaus eine Seltenheit.

Einig sind sich mit ihrer 100%-Wertung unter anderem diese großen Magazine:

Von diesen renommierten Fachmagazinen gibt es ebenfalls sehr gute Wertungen:

Eurogamer – „Essential“

EGM – 95/100

EasyAllies – 4.5/5

Kotaku – „Best Zelda game to date“

Und viele mehr. Bei OpenCritic liegt der Durchschnitt aller Wertungen aktuell bei 97 Punkten.