Erster DLC-Trailer zu Senran Kagura: Peach Beach Splash

By

Heute erscheint Senran Kagura: Peach Beach Splash in Japan und wie es sich für ein Spiel dieser Art gehört, gibt es auch gleich die erste Ladung an üppigen Charakter- und Kostüm-DLCs. Marvelous hat zum heutigen Launch also gleich einen ersten DLC-Trailer veröffentlicht.

Das Video stellt euch die „Awakened Character Set“ vor. Das Set besteht aus bestens bekannten Charakteren, die allerdings transformiert sind. Es besteht aus Ice King Yumi, Deep Shadow Asuka, Crimson Lotus Homura und Abyss Miyabi! Jeder Charakter kostet 500 Yen, das Paket kostet bis zum 3. April reduzierte 1.600 Yen, danach 1.800 Yen. Zusätzlich werden euch zahlreiche Waffen vorgestellt, das gesamte Set gibt es für 1.200 Yen.

Ein bisschen mehr Geld müssen Fans für die ersten Kollaborations-DLC hinlegen. Die Kollaboration mit Dead or Alive Xtreme 3 liefert Fans die spielbaren Charaktere Honoka, Marie Rose und Ayane, wie Marvelous heute konkretisierte. Jeder Charakter kostet 700 Yen.

Senran Kagura: Peach Beach Splash ist bisher nicht für einen Release im Westen angekündigt, allerdings gibt es durchaus Pläne. Im letzten Finanzbericht rechnete Marvelous bereits mit einer Lokalisierung, eine formelle Ankündigung steht aber noch aus.

via Gematsu