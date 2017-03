Erste Verkaufszahlen zu Nintendo Switch

Die ersten Verkaufszahlen zu Nintendo Switch liegen vor. Sie sind bisher nicht mehr als ein Anhaltspunkt, denn sie beziehen sich ausschließlich auch Großbritannien. Dort hatte die neue Nintendo-Konsole laut GamesIndustry mit 80.000 verkauften Exemplaren einen durchaus soliden Start. GamesIndustry berichtet zudem, dass die Konsole in einigen Läden ausverkauft war, in anderem wiederum noch erhältlich.

Der direkte Vergleich mit anderen Nintendo-Konsolen kann sich ebenfalls sehen lassen. Nintendo Switch startete in Großbritannien nämlich doppelt so gut wie einst Nintendo Wii U, die auf 40.000 Einheiten in der ersten Verkaufswoche kam. Nintendo Wii verkaufte sich einst 105.000 Mal, Nintendo 3DS 113.000 Mal. Xbox One und PlayStation 4 waren mit 150.000 bzw. 250.000 Einheiten aber deutlich besser.

Was die Software angeht, landete Zelda: Breath of the Wild in den Multi-Platform-Charts hinter Horizon: Zero Dawn auf Rang 2. Mehr war nicht drin. 1-2-Switch geht auf Rang 4 ins Ziel, Super Bomberman R landet auf Rang 7. GamesIndustry fand zudem heraus, dass sich nur Twilight Princess (Wii) und Wind Waker (GameCube) in ihrer Launchwoche öfter verkauften als Breath of the Wild.

Einen weiteren Indiz für einen soliden Launch bietet der Kommentar von GameStops Eric Bright. Er sagte gegenüber Game Rant: „Geschäfte im ganzen Land waren in der vergangenen Nacht mit Kunden gefüllt, die es kaum erwarten konnten, die neue Nintendo Switch in die Hände zu bekommen. Es gab sogar Kunden, die bereits gestern Morgen eine Schlange bildeten, um zu den Glücklichen gehören zu können, die eines der zusätzlichen Geräte für unsere Ladenbesucher erhalten. Es ist einer der stärksten und erfolgreichsten Spielkonsolen-Launches für Gamestop in den letzten paar Jahren.“

via Eurogamer (2)