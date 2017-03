Das Eröffnungsvideo zu Dungeon Travelers 2-2

In knapp einen Monat erscheint Dungeon Travelers 2-2: The Maiden Who Fell into Darkness and the Book of Beginnings für PlayStation Vita in Japan. Aquaplus hat das Eröffnungsvideo von Dungeon Travelers 2-2 veröffentlicht. Der Song, welchen ihr im Video hört, wurde von Akari Tsuda eingesungen und heißt “Re Incarna~tion”.

Der Titel ist ein Nachfolger von Dungeon Travelers 2 und setzt an dem Punkt an, an dem die Gruppe gegen den letzten Boss verliert und beschäftigt sich mit einem Was-wäre-wenn-Szenario. Bekannte Figuren aus dem Vorgänger begeben sich auf ein weiteres Abenteuer, allerdings sind sie durch die Niederlage verändert und von der Dunkelheit befallen. Auch ihr Aussehen hat sich durch die Erlebnisse verwandelt.

via Gematsu