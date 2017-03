By

Nach den „Drachenruinen“ hat Bandai Namco nun auch das „Dach des Großen Archivs“ für Dark Souls III angekündigt. Es handelt sich dabei um zwei neue Arenen für den „Undead Match“-Modus des Spiels. Sie sind zugänglich, wenn ihr die beiden Erweiterungen „Ashes of Ariandel“ oder „The Ringed City“ besitzt. Letztere Erweiterung erscheint am 28. März 2017. Eine „The Fire Fades Edition“ mit allen Inhalten von Dark Souls III erscheint am 28. April im Handel.