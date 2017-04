Breath of the Wild: 22-Minuten-Flug mit dem Parasegel

Das Parasegel ist ein verdammt nützliches Hilfsmittel in Zelda: Breath of the Wild. Man kann große Strecken damit zurücklegen und viele nützliche Abkürzungen vollziehen, aber auch zu Fuß unerreichbare Orte erkunden. Wenn man total verrückt ist, kann man auch 22 Minuten am Stück mit dem Parasegel zurücklegen, ohne den Boden zu berühren. Youtuber Yukinosan macht es vor.

Er flog 7.615,8 Meter mit dem Parasegel, das dürfte wohl der alleinige Rekord sein. Dafür musste er sich natürlich mit einigen Tricks und Items behelfen. Zwischendurch nutzt er zum Auftrieb Bombenpfeile und stellt die Ausdauer von Link wieder mit Tränken her. Seinen Rekordflug hat er natürlich in einem Video festgehalten.

via Eurogamer