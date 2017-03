Gust präsentiert euch ein neues Video zu Blue Reflection: Sword of the Girl Who Dances in Illusions, welches euch zum ersten Mal bewegtes Material aus der Version für PlayStation Vita zeigt. Es gibt noch keine offizielle Ankündigung für den Westen, aber kürzlich ist im Internet eine Webseite mit den englischen Trophäen zum Rollenspiel aufgetaucht. In Japan erscheint das Videospiel am 30. März für PlayStation 4 und PlayStation Vita.

via Gematsu