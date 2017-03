Bald eine große Ankündigung zu Dragon Quest XI

Bei einem Opening-Event zu „Dragon Quest The Real“ in den japanischen Unviersal Studios hat Dragon-Quest-Erfinder Yuji Horii eine Ankündigung zu Dragon Quest XI versprochen, die sehr bald getätigt werden soll. „Das ganze Entwicklerteam arbeitet sehr hart am Spiel“, so Horii. „Ich glaube, wir können schon bald eine gewisse Ankündigung machen, also freut euch bitte darauf!“

Fans hoffen natürlich, dass es sich bei dieser Ankündigung endlich um den konkreten Releasetermin des Spiels handelt. Horii sagte einst, er wolle den neuen Teil noch vor dem 30. Geburtstag der Serie veröffentlichen. Dieser Geburtstag ist aber schon am 27. Mai 2017. Dragon Quest XI befindet sich für PlayStation 4 und Nintendo 3DS in Entwicklung, zudem wird eine Version für Nintendo Switch folgen.

via Gematsu