Der Entwickler Atlus enthüllte die Botschaft, dass am 2. August in Japan in der Yokohama Arena ein großes Konzert stattfinden wird, das sich auf die Persona-Serie bezieht. Das Event ist das erste große Konzert nach dem Ereignis “ Persona Super Live 2015″, welches das erste Gameplay-Video zu Persona 5 präsentierte. Weitere Informationen wird Atlus in den kommenden Wochen nennen.

via Gematsu